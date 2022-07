China Suárez le dedicó un emotivo mensaje a sus hijos: "Ellos me sostienen"

Con las emociones a flor de piel tras lanzarse como cantante solista, China Suárez abrió aún más su corazón en las redes sociales y les dedicó un profundo mensaje a sus hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, sus tesoros y verdadero sostén.



"En general nos enseñan que una madre debe sostener a sus hijos, algún día les contaré que ellos fueron quienes me sostuvieron a mí", escribió la actriz y cantante en Instagram, junto a tres fotos con sus hijos, del día del estreno del videoclip Lo Que Dicen de Mí, evidenciando que los pequeños estuvieron firmes a su lado. La fuerza que le dan sus hijos En el programa radial Crossover de Vorterix, la China contó que no desembarcó antes en el mundo de la música por miedo. "Estaba trabada", dijo la artista. Y aseguró que una frase de su hija mayor, Rufina, le dio el impulso que necesitaba para soltar los miedos y dar el salto.



Según relató Suárez, la pequeña de 8 años, al verla siempre cantando en su casa, le sugirió, con la ternura e inocencia de todo niño, “¿por qué no te dedicás a eso?”. Y esas palabras fueron el motor de arranque para la China.



En otro tramo de la entrevista radial con Julio Leiva, la actriz y cantante contó que Rufina lloró de emoción en el evento en el que presentó su clip. Y que Magnolia no paraba de felicitarla y decirle cosas lindas.