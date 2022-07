Barby Franco, sobre su embarazo: "La estoy pasando bomba"

Barby Franco comparte su sentir con sus seguidoras tras haberles anunciado que está embarazada por primera vez. Tras una intensa lucha por ser mamá con Fernando Burlando, la modelo y panelista respondió a las preguntas de sus seguidoras.La mayoría le preguntó por su embarazo. Buena onda, Barbie le contestó a una fan que quiso saber cómo se siente físicamente."¿Tuviste náuseas?", le consultaron. "Cero. La verdad, salvo las pérdidas, la estoy pasando bomba", cerró Barby a través de sus stories de Instagram.“Esto es todo nuevo para mí. Burlando es papá de dos nenas y estoy entrando en un mundo, del que me estoy informando”.Emocionada, Barby Franco contó que buscaban ser padres hace cinco años: “La historia de este bebé ya viene de hace cinco años y Dios quiso que fuera de forma natural”.“Venimos hace cinco años, tuvimos dos intentos fallidos por el método in vitro. Dije ‘voy a relajar, que sea lo que Dios quiera’ y fue de un día para el otro”.“Me acuerdo perfectamente cuándo fue, al otro día me sentía diferente. Dije ‘no puede ser’. Fue shockeante cuando vi el test positivo”, aseguró.