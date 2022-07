Juzgarán al exsaxofonista de Los Cadillacs por transportar 33 kilos de cocaína

La Justicia Federal de La Plata envió a juicio oral al exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, Ignacio Alfredo Pardo, más conocido como "Naco Goldfinger", acusado por el transporte de un cargamento de más de 33 kilos de cocaína que fue hallado en octubre del año pasado flotando en el Río de la Plata, cuando la embarcación en la que viajaba con dos cómplices, uno de los cuales murió, naufragó afectado por ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.Fuentes judiciales aseguraron hoy a Télam que la decisión fue adoptada por el juez federal 3 platense Ernesto Kreplak, quien además ordenó que sea juzgado el cómplice de Pardo (57) que sobrevivió al naufragio, identificado como Gastón Leonardo Minin (42), ambos como coautores del "transporte de estupefacientes", delito que prevé penas de hasta 15 años de prisión.El tercer ocupante de la embarcación en la que supuestamente era transportada la droga, Carlos Ariel Cammarota (46), fue encontrado muerto, flotando en aguas del Río de la Plata tras el naufragio.La fiscal federal 3 de esa ciudad, Ana Miriam Russo, había presentado el mes pasado el requerimiento de elevación a juicio que, como las defensas no se opusieron al pedido, el magistrado por simple decreto elevó la causa para que se sortee un tribunal que se haga cargo del debate.Según el requerimiento de elevación a juicio de la fiscal Russo, la madrugada del 15 de octubre del año pasado, Pardo, Cammarota y Minin arribaron al Camping "El Pajarito", en la calle Almirante Brown y Arroyo, en la localidad de Punta Lara, a bordo de una Toyota Hilux, con un tráiler en el que llevaban una embarcación tipo "Tracker" color negra.De acuerdo al escrito, los tres hombres botaron la embarcación en un arroyo y zarparon "con destino incierto", a pesar de que en ese momento regía un "alerta amarillo" por ráfagas de vientos del sector sur que alcanzaban los 70 kilómetros por hora."Unas seis horas más tarde, en lo que coincide con el inicio de la pesquisa, Minin y Pardo aparecieron flotando con chalecos salvavidas circulares y de cuerpo colocados, en la Zona de Espera y Fondeo de Buques en la Rada La Plata", dice el requerimiento.Minin y Pardo alertaron a los marineros que los rescataron que se hallaban junto a otra persona a la que no encontraban, luego identificada como Cammarota, cuyo cadáver fue hallado flotando horas más tarde.Durante el operativo de búsqueda, los marineros encontraron un bolso negro con 33,490 kilos de cocaína compactada en 34 panes que llevaban en el frente una foto de Félix Gallardo, un narco mexicano más conocido en su país como "El Jefe de Jefes" o "El Zar de la Droga".Los investigadores determinaron que la cocaína era de "extrema calidad -pureza del 93 por ciento-" y que con la cantidad secuestrada se podrían haber elaborado más de 311.000 dosis de dicha sustancia".De acuerdo a la pesquisa, Cammarota murió por "asfixia por sumersión", mientras que Minin y Pardo permanecieron nadando en la noche y en medio de un río embravecido durante seis horas, hasta que finalmente fueron rescatados cerca de las 6 de la mañana por los marineros de un buque mercante que los divisó flotando."Se ha acreditado que las tres personas que zarparon en la lancha eran Cammarota, Minin y Pardo", dijo la fiscal en el requerimiento al que accedió Télam, en el cual señaló que al momento de ser indagado, "Naco Goldfinger" "realizó un extenso relato de descargo por medio del cual pretendió explicar las circunstancias conocidas en el expediente. Pero sus dichos resultaron inverosímiles, lleno de inconsistencias y con contradicciones"."Cabe tener por acreditada la efectiva posesión por parte de los imputados del material ilícito secuestrado en autos. Se encuentra probado que los tres se embarcaron en el Río de la Plata en una noche por demás peligrosa, y por ende, no hay otra forma de explicar la presencia de los tres imputados en ese momento y en ese lugar, que vincularlos materialmente con la sustancia secuestrada", añade Russo.Para la funcionaria jucidial "Cammarota, Minin y Pardo se embarcaron en posesión de la droga incautada, con el propósito de transportar los estupefacientes con rumbo de momento desconocido".Pardo cuenta con numerosos antecedentes penales, ya que fue detenido por el millonario robo a una contadora de un reconocido restaurante de San Isidro por el que ingresó el 9 de noviembre del 2015 a la Unidad 46 del Penal de San Martín y permaneció allí hasta el 5 de junio del 2017.Luego, pasó a la Unidad 48 del mismo penal hasta diciembre del 2018 y finalmente lo trasladaron a la Unidad 30 de General Alvear hasta el 31 de julio del año pasado, cuando un juez de Ejecución Penal le otorgó una libertad asistida.Cammatora, en tanto, había ido preso en 2015 por un robo agravado por el uso de armas y abuso de armas, y fue condenado a siete años de prisión.Su legajo indicaba que estuvo en la Unidad 28 de Magdalena cuatro años, luego paso a la Unidad 30 de General Alvear entre marzo del 2019 y diciembre del 2020 (donde conoció a Pardo) y finalmente en la Unidad 40 de Lomas de Zamora, de donde se escapó el 17 de marzo de este año y desde entonces permanecía prófugo. Fuente: (Télam)