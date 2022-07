Intimaron a Amber Heard por no pagar los US$10 millones

A pesar de haber pedido la anulación del juicio, Amber Heard deberá pagarle los US$10 millones a Johnny DeppA pesar de haber pedido la anulación del juicio, Amber Heard deberá pagarle los US$10 millones a Johnny Depp



La actriz Amber Heard planteó la anulación del juicio que benefició a Johnny Depp, donde se determinó que el actor fue víctima de difamación por el artículo que escribió la actriz en The Washington Post. El texto narra en primera persona el abuso doméstico y la violencia sexual que -supuestamente- vivió en el pasado por parte de su pareja. Las denuncias se desmintieron durante la batalla legal que tuvo lugar meses atrás.



Ahora, en una presentación judicial, los representantes legales del intérprete de Piratas del Caribe afirmaron que la decisión es inapelable. “Después de un juicio de seis semanas, un jurado, señora Heard, emitió un veredicto en su contra en prácticamente todos los aspectos”, mencionaron. También agregaron que comprenden el disgusto de la actriz con el resultado del proceso, pero que “no se identificó ninguna base legítima para anular en ningún aspecto la decisión del jurado”.



“El veredicto estuvo bien respaldado por la abrumadora evidencia, de conformidad con la ley, y no debe anularse. El señor Depp sostiene respetuosamente que el Tribunal debe denegar las mociones posteriores al juicio de la señora Heard, que rayan en lo frívolo”, explicaron. De esta manera, la intérprete de Mera -en el Universo Extendido de DC- deberá pagar los 10 millones de dólares, según resolvió la Justicia.



El actor se vio beneficiado en el juicio más mediático de los últimos años, el cual determinó que fue víctima de difamación



En un documento presentado hace algunos días, el cual posee 43 páginas, los abogados de la actriz argumentaron que la información en la que se basó el jurado para decidir que el aclamado actor había sido víctima de difamación “no está respaldada por la evidencia”.



A su vez, mencionaron que “el señor Depp no cumplió con los requisitos legales para probar la real malicia y el veredicto debe anularse” y alegaron que el intérprete no pudo probar que su carrera y reputación se hayan visto afectadas por este artículo de opinión que dio inicio a la batalla legal.



“Depp no presentó evidencia de daños pecuniarios sufridos en el período limitado del 18 de diciembre de 2018 al 2 de noviembre de 2020 como resultado del artículo de opinión. No hubo evidencia de ningún proyecto u oportunidades comerciales perdidas debido al artículo de opinión”, expresaron. Es por eso que pidieron que se “investigue el servicio inadecuado” que hubo.