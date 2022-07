Denise Dumas vuelve a la televisión con un programa de entretenimientos

Tras un breve paso en la pantalla de Telefe, en la que se sumó como participante en MasterChef Celebrity 3 y reemplazó a Florencia Peña tras su salida de Flor de equipo, Denise Dumas vuelve a la TV con un programa de entretenimientos y se trata de El sueño de tu casa, que desde el 25 de julio se emitirá por El Nueve de 15:30 a 17.



"¿Soñás con ser dueña o dueño? Llega el único programa que te premia con una casa. ¡Vení a jugar en familia y ganátela", anuncia la conductora en la venta de su nuevo formato, en el que dos equipos se enfrentarán en distintos desafíos para ganar una vivienda valuada en 10 millones de pesos.



Hasta junio de 2021, Dumas condujo “Hay que ver “junto a José María Listorti y en su último año al aire, el programa de espectáculos se vio envuelto en algunas polémicas por internas entre sus trabajadores.



A mediados de 2020, Marcela Coronel, quien estaba como panelista desde el inicio del ciclo, renunció luego de tener una discusión al aire con Dumas por tener diferentes posturas ante las restricciones por la pandemia.



"Hay gente a la que no le importa contagiarse porque necesita trabajar. Estamos hablando sin saber de lo que hablamos", empezó la conductora, que estaba al aire a través de una videollamada y, ante la reprobación de su compañera, disparó: "Marce, no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija".



Por su parte, Coronel, notablemente incómoda, siguió exponiendo su pensamiento: "Cuando se enferme y colapse el sistema, ¿Qué hacemos? Es una disyuntiva muy difícil. No hablo desde lo que no sé, hablo desde lo que me dice el sentido común y desde el sistema sanitario que no da para todo".



El cruce fue tan tenso que cuando fueron al corte la periodista rompió en llanto y habló con la producción del programa sobre el mal momento que había pasado.



No volvió a cruzarse con Dumas, ya que no estaba en el estudio, decidió tomarse una semana en su casa para reflexionar sobre lo ocurrido y, luego de unos días de total hermetismo, se supo que había decidido dejar al programa.



En enero de 2021, Barbie Simons dio un portazo luego de recibir una sanción por haber dado un móvil a Los ángeles de la mañana, el programa que hacía Ángel De Brito en eltrece y denunció públicamente el maltrato de una compañera al aire y fuera del mismo, aunque no dio nombres.

Tras el levantamiento, Listorti continuó en el canal al frente de Súper súper, un ciclo que fue acusado de plagio y por el que LaFlia -la productora de Marcelo Tinelli- tuvo varios dolores de cabeza.



Después de un año al aire y de más de 30 trabajando junto al "Cabezón", "Josema" decidió dejar la empresa para buscar nuevos rumbos, motivo por el que su horario quedó vacante para el regreso de Dumas.