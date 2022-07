Rechazaron demanda de Amber Heard para repetir el juicio contra Johnny Depp

La jueza del Circuito en el condado de Fairfax, Virginia (Estados Unidos), Penney Azcarate rechazó la petición de la actriz Amber Heard para celebrar un nuevo juicio en el caso por difamación que perdió frente a su exmarido Johnny Depp.



Los abogados de la artista habían pedido a la magistrada que anulara el veredicto que la obliga a pagar 10 millones de dólares a la estrella de "Piratas del Caribe" y declarara el juicio nulo, pero la jueza lo desestimó.



A principios de julio los representantes legales de Heard iniciaron la apelación para la anulación del veredicto y realizar otro por una serie de fallas en el veredicto.



Los abogados de Depp argumentaron que la actriz no ha demostrado que haya sufrido perjuicio alguno debido al error y que renunció a su derecho a oponerse al no plantear el problema antes.



“Heard no muestra ningún prejuicio y, en consecuencia, sus argumentos especulativos fallan”, indicó el equipo legal del actor en una presentación judicial. La sentencia El 1 de junio un jurado popular del estado de Virginia que actuó en el juicio integrado por siete personas, deliberó durante tres días y esta tarde dio a conocer la decisión, que hará que el protagonista de la saga "Piratas del Caribe" cobre 10 millones de dólares en concepto de daños, mucho menos que los 50 que había pedido inicialmente.