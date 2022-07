Un sobrino denunció a Ricky Martin por incesto

Un sobrino de Ricky Martin lo denunció por incesto. La noticia comenzó a trascender en las últimas horas y según se informó, de corroborarse la acusación, el músico podría ir preso con una condena de hasta 50 años.



“La semana que viene, el 21 de julio, tiene una audiencia en la Justicia de Puerto Rico. Primero salió que era por violencia doméstica pero no se sabía quién era el denunciante, porque es información protegida, pero por un hermano conocimos que se trata de un sobrino, es decir, un hijo de la hermana de Ricky”, contó el periodista Ariel Wolman, del programa Nosotros a la Mañana.



En cuanto a la persona que realizó la denuncia, explicó: “Tiene 21 años y dijo que tuvieron una relación sentimental durante siete meses. Es decir, incesto”. Y agregó: “Eso tiene una condena de hasta 50 años. Los abogados del cantante no dicen que es una barbaridad, que es una locura, sino que están tranquilos porque no hay pruebas”.



Todo comenzó a principios de julio cuando el cantante recibió una orden de restricción por violencia doméstica. De inmediato, los abogados de Ricky desmintieron la acusación.



Aunque el nombre del denunciante se mantuvo en anonimato porque la ley protege a las víctimas de violencia doméstica, lo sacó a la luz Eric Martin, otro hermano del cantante, quien además aseguró que el joven tiene problemas psiquiátricos.