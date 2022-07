Catherine Fulop le hizo frente al rumor de pelea con su cuñada, Gabriela Sabatini. La versión de que la pareja de Ova Sabatini se llevaría mal con la deportista surgió luego de que llamara la atención que no la siguiera en Instagram.



Además, cuando al periodista televisivo Ángel de Brito le preguntaron a través de sus stories qué había pasado entre ambas, él respondió "bolonqui", deslizando que estaría todo mal.



"¡Ni me di cuenta de que no la seguía! Ya la estoy siguiendo de vuelta", expresó Cathy en diálogo con Teleshow. Además, exclamó "nada que ver" cuando le consultaron si están peleadas.



Y antes de despedirse, hizo una tajante aclaración. "Nuestra relación, igualmente, nunca fue por redes. Gaby es lo más", sentenció.