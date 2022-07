Cameron Díaz reveló que fue usada como “mula” para transportar droga

Cameron Díaz volvió al ojo público luego de anunciar su regreso a la pantalla grande con un nuevo proyecto de Netflix tras 8 años de descanso. La actriz le contó a Hillary Kerr para el podcast Second Life sobre un trabajo riesgoso que tuvo antes de convertirse en actriz.



La protagonista de La Máscara reveló que fue utilizada como mula para transportar droga desde París hasta Marruecos. Cameron comentó que antes de obtener el papel que la llevaría a la fama junto dinero trabajando como modelo de catálogo y se mudó a París para dedicarse al modelaje.



“Estuve allí un año entero y no trabajé ni un solo día. No pude conseguir un trabajo ni para salvar mi vida. Luego conseguí uno pero creo que era una mula que llevaba drogas a Marruecos ¡Lo juro por Dios!”, confesó la intérprete.



Camerón explicó que había sido contratada para modelar, pero que además le pidieron que llevara una valija cerrada donde supuestamente estaba el vestuario que debía usar ella. La actriz confesó que no fue consciente de la situación hasta que llegó al aeropuerto y sintió miedo.



“¿Qué carajo había en esa valija? Yo era una chica rubia de ojos azules en Marruecos, en los años ‘90, con jeans rotos, botas de plataforma y el pelo suelto. Ahora lo pienso y eso era realmente inseguro”, reflexionó Díaz.





Además, contó cómo fue que logró evitar a la policía en la aduana y desligarse de la maleta que le habían hecho transportar. “Les dije: ‘No sé, esto no es mío, no tengo ni idea de quién es’”, recordó la actriz y agregó: “ese fue el único trabajo que conseguí en París”.



Por otra parte, Cameron contó que a las semanas de haber vivido ese momento desafortunado en París consiguió el trabajo que daría un giro en su carrera. La modelo había sido contratada para protagonizar La Máscara junto a Jim Carrey.



Con el papel de Tina Carlyle consiguió su primer trabajo como actriz, aunque no tenía experiencia previa en eso. Cameron reveló que el director de la película, Chuck Russell, le aseguró que la prepararía para lograr interpretar al personaje.

Fuente: Noticias Argentinas