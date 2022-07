Zaira Nara posó en bikini, tomando mate y muy bien acompañada

Zaira Nara hace algunos meses atrás se convirtió en el foco de todos los medios debido a su separación de Jakob Von Plessen. Y es que, la modelo se mudó a la casa de Wanda momentáneamente con sus hijos, mientras que el hombre se quedó en la casa que compartían. Sin embargo, la morocha lo negaba.Como si fuera poco, nacieron rumores de una infidelidad por parte de Von Plessen con una modelo cordobesa que vive en Europa hace años. Se trata de Jimena Buttigliengo. Pero fue la misma rubia quien salió al cruce y decidió negar todo tipo de teoría que la única a los escándalos.Fue entonces que Zaira decidió salir al cruce y hablar por primera vez sobre su separación con Jakob en LAM: “De chiquita, cuando empiezan a hablar de mí, trato de no mirar, no escuchar, no leer, no responder, porque si no, me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice”.“Lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire. La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”, agregó.Y continuó: “Me encantaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre". Tiempo después se vieron fotos de la pareja en Uruguay disfrutando de unas románticas vacaciones sin sus hijos. Fue entonces que se supo de la reconciliación.De hecho, hace algunos días, Wanda Nara compartió un emotivo mensaje por el cumpleaños de su cuñado. Y es que, cabe recordar que Jakob Von Plessen en el Wanda Gate fue señalado como el cómplice de Mauro Icardi en su cita secreta con la China Suárez.En medio de todos los rumores y escándalos, Zaira viajó a Europa con sus hijos y pasó tiempo con Wanda y su madre, Nora Colosimo. Ahora, la modelo se tomó unos días de descanso y viajó a Grecia desde donde compartió grandes postales junto a su marido.