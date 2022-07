Gerardo Farías en Elonce: "Soy un ferviente enamorado de mi Entre Ríos"

Video: Gerardo Farías cantó junto a Francisco Cuestas en la Peña Entre Todos

Gerardo Farías, el artista paranaense, interpretó sus grandes éxitos e hizo bailar y enamoraron a los espectadores de. Este domingo, dialogó con Francisco Cuestas en una nueva edición del programa Peña Entre Todos.Farías se caracteriza por una voz inconfundible, un cancionero que gusta y 40 años de trayectoria. "Estoy muy contento de volver a estar en movimiento y que los artistas puedan volver a mostrarse", expresó aGerardo. Seguidamente contó que "esta temporada recorrimos diferentes escenarios de la región y eso nos hace muy felices".Sobre sus inicios recordó que "toda mi familia tiene la pasión por la música y yo fui el que me atreví a cantar. Junto a mi hermano mayor, que me enseñó muchas cosas, nos largamos en este camino a los 14 años. Todos los domingos íbamos al parque Urquiza y brindábamos shows gratuitos"."En una de esas tardes, pasó el productor de `Los Príncipes del Compas´ y me llamaron para que cante con ellos. A las dos semanas estaba grabando canciones y ahí seguí durante muchos años", recordó. En 1991 formó parte de La Sonora Bonita, donde recorrieron todo el país y países limítrofes.El artista confesó que siempre tuvo una inclinación para el género melódico.Hay canciones que Gerardo las sigue cantando para el público porque son los clásicos que han marcado su carrera: "Porque te tengo que olvidar" "Amor Robado" y "Tu falso amor" que es un tema compuesto por él, forman parte del TOP 3 elegidos por Farías."Soy un ferviente enamorado de mi Entre Ríos y de mi Paraná. Ojalá tengamos a la posibilidad de que la gente de nuestra casa también nos vea. Siempre realice más show afuera que en la provincia", finalizó.