Cinthia Fernández acusó a la madre de Matias Defederico por agresiones

Las cosas en el lugar donde deben estar! Hago pública la resolución de la justicia después de tantas agresiones y mentiras sobre mis hijas y sobre mi . Excelente trabajo de mi abogado Roberto castillo y todo su equipo! Paso a paso a enfocar en el próximo paso! pic.twitter.com/b4qLzlD3m3 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 9, 2022

En las últimas horas, Cinthia Fernández se tomó el atrevimiento de reaccionar a lo que dijo su ex suegra, Analía Frascino, la madre de Matías Defederico, quién aseguró hace unos días que intentará conseguir la tenencia de sus nietas.Ahora además trascendió que debido al bozal mediático que Matias Defederico tiene al no poder nombrar a su ex pareja, su madre comenzó a ser la vocera, comunicando los desacuerdos en la familia y cuáles son los pasos a seguir, esto molestó a la modelo, que fue asesorada por su abogado para resolver esta situación con su ex suegra.Cinthia Fernández no dudó un segundo y actuó rápidamente tras las apariciones de Frascino, la modelo decidió acudir a la Justicia, con su abogado, Roberto Castillo. Ambos llegaron al acuerdo de que Frascino expuso a las menores y solicitaron que exista una medida cautelar para esta acción culmine de una vez, por el momento, será en los medios de comunicación."Las cosas en el lugar donde deben estar! Hago pública la resolución de la justicia después de tantas agresiones y mentiras sobre mis hijas y sobre mi. Excelente trabajo de mi abogado Roberto castillo y todo su equipo! Paso a paso a enfocar en el próximo paso", expresó Cinthia en su cuenta de Twitter.“Se ordena a la señora Analía Frascino, progenitora del señor Matías Adrián Defederico, que se abstenga de comunicar, informar, exhibir, emitir opiniones y/o someter a análisis o debate en cualquier medio masivo de comunicación (Televisión, radio, redes sociales) información y/o cuestiones de la vida privada de sus nietas menores de edad”, indica la resolución publicada en las redes de la panelista. Fuente: (Gente)