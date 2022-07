Afirman que Antonio de la Rúa se contactó a Shakira tras su separación

Un amor que terminó en demanda

Antonio de la Rúa y Shakira se conocieron en el año 2000 en Argentina, durante una cena. Estuvieron tan enamorados que incluso pensaron en casarse y el abogado se transformó durante muchos años en su mánager artístico. Pero la pareja que parecía perfecta llegó a su fin en el año 2011.Pero en las últimas horas un fuerte rumor comenzó a hacerse oir. Y es que el hijo del ex presidente se habría puesto en contacto con su ex pareja luego de que conociera que se encuentra muy mal anímicamente.Según contaron en el programa centroamericano, de la Rúa jamás pudo olvidar su amor con Shakira y a pesar del juicio que le inició al final de su relación, estaría muy arrepentido y quiso volver a conquistarla."Parace que Mr, de la Rúa se puso las pilas, le habló bonito al oído a Shakira, le dijo 'ay que recordar viejos tiempos'...Yo conozco a de la Rúa muy bien y al parecer fue él que la lastimó, o sea que Piqué fue el que recogió los pedazos de Shakira que estaban por el suelo", aseguró el conductor del programa.Y el panelista Sergio Catalán agregó, "Han habido mensajitos...Después de que pasó el rompimiento con Shakira, de la Rúa se casó y hace un año se separó", dando a entender que ambos estarían libres para volver a intentar estar juntos.Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron su relación en el año 2000. Ambos se conocieron en una cena con amigos en común en Argentina. Rápidamente comenzó su noviazgo. Conformaron una de las parejas más buscadas por los medios durante una década.Al poco tiempo de iniciar este vínculo, el abogado comenzó a involucrarse en la carrera de la colombiana y a gestionar varios contratos. Por mucho tiempo se habló de él como el manager de la artista.Años más tarde, conflicto legal mediante, los abogados de Shakira aseguraron que había ayudado en contrataciones y canciones, pero no era su representante.Si bien hubieron varios rumores de crisis entre ellos, continuaron adelante. En el año 2011 blanquearon su separación ante la prensa. Muchos afirman que el vínculo había terminado meses antes, publicóTras esta ruptura Antonito decidió demandar a Shakira. El hombre aseguró haber dejado de lado su profesión mientras estuvo con ella y haberla ayudado a forjar su triunfante carrera. Los abogados de la cantante refutaron: "Ella ya era un éxito internacional cuando conoció a De la Rúa en 2000".La colombiana contraatacó a su ex pareja acusándolo de haber tomado casi 7 millones de dólares de una cuenta bancaria que tenía en el extranjero.