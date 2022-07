Desopilante afirmación de Mateyko sobre Julio Iglesias y sus memes: “Lo sabe”

Su infancia

Juan Alberto Mateyko llegó a ser uno de los locutores y presentadores de TV y radio más conocido del país. Su carrera lo llevó a compartir trabajos con grandes estrellas del espectáculo tanto nacionales como internacionales.El presentador logró formar una importante relación con grandes artistas de la música internacional, como Luis Miguel, El Puma Rodríguez, Palito Ortega, Shakira y Julio Iglesias.Durante su presencia en “PH: Podemos Hablar” (Telefe), el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, hizo un repaso por los momentos más destacados de la carrera de Juan Alberto Mateyko, la cual incluye a muchos de los artistas mencionados anteriormente.Después de un emocionante momento, el conductor del programa le preguntó si seguía manteniendo contacto con ellos. Ante la respuesta afirmativa, lanzó un chiste para descomprimir: “Avisale a Julio que este mes lo llenaron de memes, son furor”.“Lo sabe. He hablado con él y me dijo que le divierte muchísimo. Él tiene sentido del humor”, aseguró Juan Alberto Mateyko.“Más que rebeldía fue tontería”, comenzó relatando Mateyko. “Yo vivía en la calle Rojas 747, en Caballito. Era una casa muy precaria. Había sido un colegio venido a menos y se había transformado en diferentes lugares como para instalar locales”, explicó acerca del lugar donde residía en su juventud.Sus padres eran los encargados, los porteros de ese lugar, por lo que no solo vivían ahí sino que trabajaban al mismo tiempo. Por otro lado, Juan Alberto explicó que al lado de su casa había un departamento medianamente mejor instalado y con una fachada más amena a la vista. “Cuando me llevaban a ese lugar, me decían: ‘¿Dónde vivís?’. En Rojas 749, al lado”, dijo el locutor, dejando en claro que tenía vergüenza del hogar donde vivía.

“Yo esperaba que se fueran”, explicó y reveló que les pedía a todos que se fueran antes de tocar el timbre, así podía entrar a su verdadera casa sin que se dieran cuenta. Luego de contar esta anécdota, Mateyko expresó que después de mucho tiempo pudo darse cuenta que esa falta de sinceridad que tenía era porque no quería reconocer sus orígenes.“Era no reconocer que mamá y papá se privaban para que yo fuera al mejor club del barrio”, relató y agregó a lo que se dedicaban sus padres: “Papá era camionero escapado de la guerra. Mamá entrerriana, menos de 11 hermanas. Estoy orgulloso de contarlo ahora”, expresó emocionado. Fuente: (La100)