Valeria Mazza sobre la condena de los agresores de Tiziano: “Queremos paz”

Los agresores, dos hombres de 26 y 27 años tuvieron una prisión preventiva de 90 días tras golpear a Tiziano Gravier a la salida de un boliche en Rosario, Fueron condenados a tres años de prisión y la prohibición de ingresar a boliches por los próximos cuatro años. Ante la sentencia, Valeria Mazza emitió un duro descargo contra los políticos y la actualidad que rodea a la sociedad argentina.“Caso cerrado. Aceptación del hecho y a cumplir con las consecuencias impuestas por el juez. Tiziano sigue recuperándose, mejor, volviendo a entrenar y a estudiar. Justicia hoy y siempre”, comenzó escribiendo en la primera de sus tres publicaciones. La modelo ya se encuentra junto a su hijo y su familia en su hogar.En ese sentido aseguró que el poder judicial debe actuar para todos y la educación es uno de los fundamentos principales para ello: “Justicia por Fernando, justicia por Martín, justicia por Agostina. Justicia porque no tenemos que naturalizar lo que no está bien, lo que está fuera de la ley. Educación para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, y salir a robar no sea una forma de vida”.“Educación en valores, respeto, solidaridad, igualdad en posibilidades y derechos. Porque los argentinos queremos vivir en la Argentina. Porque los argentinos queremos vivir en paz. Usen el poder para garantizar la seguridad de todos”, sumó.Valeria Mazza destacó que lo que puede hacer la ciudadanía es “pedir, denunciar, educar a las nuevas generaciones y votar”.“Votar a quiénes nos garanticen un gobierno democrático en serio con los tres poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- independientes que nos garanticen salud, educación y seguridad. Sin perder tiempo pongámonos a trabajar en la reconstrucción de nuestro amado país”, finalizó en sus historias de Instagram.