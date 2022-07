L-Gante sobre rumores de separación con Tamara Báez: ¿Pasó algo y no me enteré?

L-Gante se prepara para la audiencia de una de las causas que enfrenta

El intérprete de Dónde Están Los Guachos fue interceptado por la cámara de Socios del Espectáculo donde se sinceró al respecto. La cronista le preguntó si estaba separado de Tamara Báez y su primera reacción fue ironizar: "¿Qué, pasó algo que yo no me enteré?". Aunque las pruebas parecían hablar por sí solas, el vocalista se desentendió de los rumores de separación que circulan en las redes.La periodista le cuestionó que ninguno de los dos se sigue en Instagram, por lo que L-Gante expresó: "Nunca nos seguimos en Instagram porque hubo peleas anteriores que nos dejamos de seguir y jamás nos volvimos a seguir. Eso es boludeces de ustedes nomás, porque nunca nos seguimos". De esa forma dejó en claro que ese detalle no significa que haya problemas en la pareja.L-Gante agregó también que está bien con Tamara Báez y cuestionó el hecho de tener que dar explicaciones a la prensa sobre su relación con la madre de su hija: "Recién estaba ahí en casa. Va...normal, no sé por qué tengo que explicar". De esa forma, dejó en claro que sigue en pareja con la influencer y que no le gusta hablar de su vida privada.Es de público conocimiento que el cantante enfrenta más de una causa judicial por diferentes razones. Una de ellas está relacionada al incumplimiento de las medidas de restricción que estuvieron vigentes durante la pandemia por Coronavirus. El artista fue denunciado por no respetar el aforo correspondiente.L-Gante anunció que en la audiencia manifestará que es inocente, ya que en esa ocasión el fue contratado para brindar un show en un evento, que si en el salón había más personas que las permitidas en esa fase de la cuarentena, es una situación que lo excede completamente, ya que no dependía de él. El vocalista fue contratado para cantar, dio su show y se retiró del lugar, tal como lo acordó con quien lo contrató. Puso de ejemplo que no van a llamar a declarar a los mozos del evento porque había más personas. (Fuente: El Destape)