“Resolvimos nuestras diferencias”, dijo Arana sobre el encuentro con Gaetani

A un mes y medio de las explosivas declaraciones que Romina Gaetani hizo en LAM, cuando acusó a Facundo Arana de haber sido "violento" cuando compartían las grabaciones de la novela de Polka Noche y día, el actor habló del encuentro que tuvo con su colega y sus respectivos abogados, en el que llegaron a un acuerdo para no avanzar en el plano legal."Después, me definen mis acciones y además, soy como soy", agregó.Por primera vez, se refirió a las actitudes que tuvo con la actriz cuando trabajaron juntos: "Me hubiera encantado recordar determinadas cosas, no me acuerdo, pero tampoco puedo decir: ´Mirá, esto es mentira´, porque con ella tenemos una confianza. Nos hemos dicho cosas, pero la verdad hago un silencio respetuoso".Asimismo, aseguró que el encuentro cara a cara luego del escándalo que se generó fue "muy ameno"."Tanto ella como yo somos dos personas que vivimos nuestra profesión con mucho respeto por el otro, con mucha honra y mucha cosa linda. Lo dejo así, me sorprendió todo, pero ya está todo aclarado", subrayó.En referencia a María Susini, su esposa, y sus hijos Yaco, Moro e India, Arana reveló cómo decidió encarar el tema en su casa.Por último, cuando le consultaron si volvería a trabajar con Gaetani, fue contundente: "Sí. Y esa pregunta no se la haría a ningún artista, porque el que dice que no, no es artista. Es algo que no se hace ni se dice. Nunca sabés cuándo estás cavando una tumba".