Johnny Depp volvería a la actuación con la secuela de un clásico de los 80

Johnny Depp volvería a la actuación luego de los conflictos relacionados al juicio con su ex esposa Amber Heard que frenaron completamente su carrera. El actor había perdido contratos con Disney para interpretar a Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' y también su personaje como Grindelwald en 'Animales Fantásticos'.



Sin embargo la carrera del actor estaría comenzando a repuntar con negociaciones para participar en la secuela de ‘Beetlejuice’, la película de Tim Burton. La primera entrega del film estuvo protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder y Geena Davis.



El actor se incorporaría en ‘Beetlejuice 2’ aunque todavía se desconoce cuál es el papel que le tocará caracterizar. Además, también se confirmó que ‘Beetlejuice Goes Hawaiian’ será el nombre de la segunda entrega de la exitosa película de los años 80.



Seth Grahame-Smith, el guionista del film, estaría trabajando en el desarrollo de un personaje para intentar sumar a Depp, sin embargo todavía no se confirma esta información.



Los rumores acerca de la participación del actor de ‘Charlie y la fábrica de chocolates’ en la segunda parte de ‘Beetlejuice’ comenzaron luego de que Google incluyera al actor como resultado del reparto de la misma.



Hasta el momento ya está confirmada la participación de los actores originales de 1988 y, según contó la actriz encargada de interpretar a Lidia y ex pareja de Johnny Depp, Winona Ryder, la historia tomará un salto en el tiempo de 30 años. “No es un remake, sucede 27 años más tarde”, anticipó.



El estreno en pantalla grande de ‘Beetlejuice Goes Hawaiian’ de Tim Burton está previsto para 2025. Sin embargo, todavía no hay una fecha exacta para su lanzamiento.