Lizy Tagliani no esquivó los rumores sobre su supuesta candidatura política

No sería la primera ni la última famosa en incursionar en la política. Pero luego de que trascendiera que iba a ser precandidata a intendenta en Almirante Brown, Lizy Tagliani salió a desmentir los rumores a través de sus redes sociales. "En campaña", escribió con ironía en su perfil de Instagram."Me desperté de la siesta y me leo candidata. Yo no soy candidata ni pre ni nada, mi paso por esta vida es para hacer reír y contar anécdotas; no podría hacerme responsable del destino del país o lo que sea no me siento preparada y no creo que alcance con ser buena o querida", explicó la conductora.Y enfatizó: "Esta profesión me hizo conocer mucha gente de la política importante porque compartimos un lugar o en una fiesta y muchas veces me han propuesto cosas de muchos partidos, pero es de mi responsabilidad saber que no puedo cubrir esas expectativas por que no estoy preparada y con la dignidad de la gente no podría jugar. Que nos dirijan quien saben".Por lo pronto, la humorista sigue protagonizando Bonobos en calle Corrientes junto a Campi, Osqui Guzmán, Peto Menahem, Anita Gutiérrez y Manuela Pal, mientras espera que se le presente un nuevo proyecto en la pantalla de Telefe, canal en el tiene exclusividad. Además, hace años decidió apostar a la formación universitaria y está estudiando abogacía en la Universidad de Lomas.En el plano sentimental, se encuentra en pareja con Sebastián Nebot, un joven con el que tiene planes de casamiento. "Anoche en la fiesta veía a toda la gente ahí e imaginaba que eran mis invitados, flasheé que era mi casamiento. Aparte, como hice la previa en la transmisión, entré última de la mano, con vestido blanco y parecía mi casamiento. Me sentí la novia de la noche", reveló con humor luego de la última entrega de los Martín Fierro, en la que se los vio acaramelados.