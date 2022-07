María Becerra y su cambio físico: “Ya no me siento débil y tengo más autoestima”

Espectáculos María Becerra está de gira por Europa y aprovechó para recorrer playas

Luego de haberse mostrado en la playa luciendo un impactante traje de baño, María Becerra habló sobre su cambio físico."Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima", afirmó en la red social, orgullosa de sí misma."Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... Me costaba mucho aumentar masa muscular", señaló.Y confesó: "La he pasado mal por cómo me veía en el espejo, con los comentarios que he recibido. Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados"."Años que no usé jeans, calzas, vestidos, polleras, short. Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago", completó la artista.