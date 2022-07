Rodrigo de Paul tuvo un llamativo gesto y Camila Homs se incomodó por otro hecho

Camila Homs tuvo una picante reacción a la decisión de Rodrigo de Paul de presentar a su hija a Tini Stoessel.Camila Homs tuvo una picante reacción a la decisión de Rodrigo de Paul de presentar a su hija a Tini Stoessel.Si bien Rodrigo De Paul y Tini Stoessel blanquearon su romance hace más de dos meses, el futbolista todavía no había dado el paso para presentar a la cantante a sus dos hijos, especialmente a Francesca de tres años.No obstante, el delantero de la Selección Argentina no tuvo mejor idea que hacer charlar a su novia, a quien presentó como su amiga, con su hija mayor a través de una videollamada, plan que no entusiasmó a la familia de Camila Homs.La panelista de "Socios del Espectáculo", Luli Fernández, fue quien reveló el accionar del deportista con sus hijos: "La información que tengo, que sale del entorno de Camila, es que este finde, Rodrigo, hablando con su hija por FaceTime, la hizo hablar con Tini Stoessel".En ese sentido, la modelo y su círculo cercano se habrían mostrado en contra de este encuentro virtual: "Se la presentó como una amiga. Pero esto no le habría caído bien a nadie. No entienden por qué precipita las cosas. El contexto familiar está cada vez más complicado".En el programa televisivo dieron a conocer el llamativo gesto que tuvo el futbolista en las redes sociales.En pleno análisis de este tema, Adrián Pallares expresó en vivo: “Otra cosa que pasó es que hay mucha bronca porque Rodrigo fue borrando fotos que tenía con Camila y con la hija”.“El tema de las fotos con Camila es discutible, si uno quiere borrar a la expareja, pero los hijos… son fotos que han ido desapareciendo, eso es raro”, agregó el conductor del ciclo de eltrece.“Si había fotos con la pareja, puede ser que molesta, pero el pasado es el pasado”, continuó el periodista. Y Mariana Brey cerró, picante: “Capaz que se lo pidió Tini”.