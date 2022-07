¿Otra vez juntos?: rumores de reconciliación entre El Polaco y Barby Silenzi

Foto: Rumores de reconciliación Crédito: Archivo

Durante mayo, y luego de que los envolvieran en un sinfín de rumores de separación, Barby Silenzi confirmó el fin de su noviazgo con El Polaco. Lo cierto es que la bailarina se sinceró e indicó: "Ya estamos separados, definitivamente pero todo re bien. Todo desde el amor que nos seguimos teniendo. Así que cada uno por su lado, estamos bien".



Luego de que la mamá de Elena y Abril confirmara la noticia, tomaron mucha fuerza dos versiones: una indicaba que El Polaco no toleró más que se lleve mal con su hija Alma, fruto de su relación con Valeria Aquino, y otra que sorprendió a su ex chateando con Francisco Delgado, con quien se convirtió en mamá por primera vez.



Como no podía ser de otra manera, los protagonistas negaron las versiones y se mostraron juntos celebrando el cumpleaños del cantante. De la reunión familiar también participó Karina La Princesita, con quien tuvo a Sol, su primera hija.



Pero en las últimas horas, a casi dos meses de confirmada la separación, aseguran que Barby y Ezequiel decidieron darse otra oportunidad. "Están volviendo, se volvieron a poner las pulseritas, se volvieron a seguir en las redes y están ahí retomando su relación", contó la panelista Paula Varela durante la última emisión del programa televisivo Socios del Espectáculo.



Del mismo modo, indicó: "Me tienen como bola sin manija, cuando haya otra separación se las contaremos, me parecen que nos van a tener así de por vida. Vamos venimos, venimos, vamos, por ahora están juntos".