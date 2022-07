Las figuras internacionales que acompañarán a Tinelli en su nuevo programa

De cara al debut de Canta conmigo ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli que se verá a fines de julio, se dieron a conocer los nombres de algunas de las figuras que lo acompañarán en este proyecto.



El formato original de la BBC es un concurso en el que cantantes amateurs se prueban ante un jurado compuesto por 100 personas, entre famosos, especialistas en el tema y personas ajenas a esta disciplina.



Los primeros cantantes confirmados fueron Manuel Wirtz, Marcela Morelo, Cande Tinelli -hija del "Cabezón" y Soledad Aquino- y Coti Sorokin -su pareja-, mientras que Ángel De Brito confirmó en LAM que Raúl Lavié y el Bahiano también serán de la partida.



A su vez, dio la lista de los cantantes internacionales que formarán parte de la competencia y, hasta el momento, los elegidos son Cristian Castro, José Luis "el Puma" Rodríguez, Carlos Baute y Paulina Rubio.



Un detalle no menor es que puede que estas figuras no participen en todos los programas, ya que tienen viajes previstos para mantener su carrera artística.



Incluso, Tinelli aseguró que, en esta oportunidad, el jurado no será generador de escándalos mediáticos.



"No es que todo el mundo va a interactuar sino que habrá una devolución especifica del tema canto, va a ser más tranquilo y no todos van a tener participación. Va a ser familiar", detalló el animador en diálogo con Socios del espectáculo.



En tanto, el Chato Prada -su mano derecha- se refirió a la gran apuesta que hicieron Laflia y el canal.



"Es un formato de afuera, que está aprobado hace varios años. Los 100 jurados, después de los 30 segundos, que el cantante hace su rutina, tienen la posibilidad de votar, para ello, hubo que instalar un software polaco. Votan por sí o por no y a medida que van votando, se va iluminando la pantalla que hay atrás", detalló.



Y agregó: "Estamos todos trabajando todo el tiempo. El programa va a dar qué hablar con este nuevo formato. ¡100 jurados, es una cosa de locos! Es como una tribuna, sería como La Bombonera más o menos. Hubo que hacer un laburo de ingeniería para levantar la parrilla de luces. Se levantó tres metros en un estudio de 1200 metros, es un decorado de 360 grados en pantallas, que incluyen también unas 12 cámaras".