Rial y Ventura, reconciliados: ¿podrían volver a trabajar juntos?

Pasaron más de 14 años desde el día en el que Jorge Rial le pidió a Luis Ventura que, luego de protagonizar un gran escándalo familiar, dejara su lugar en "Intrusos", programa en el que fue socio durante más de una década.



Y aunque parecía que la reconciliación nunca llegaría, el viernes 1° de julio, el conductor de Argenzuela (C5N) publicó en sus redes que habían hecho las paces.



"Y algún día se iba a dar. Nos reencontramos con @luisventurasoy de pura casualidad. Las cosas de la vida. El merendando después de su vuelta a Intrusos y yo comprando libros. Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Hablamos", escribió Jorge junto a una foto en la que se los ve a ambos sonrientes. "Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general. Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando", agregó.



Mientras que el actual presidente de Aptra también dio su versión sobre este encuentro casual.



"Estaba merendando y de pronto hay alguien que viene de atrás, me agarra del cuello y se acerca a mi oído, sin yo verlo, y me pide disculpas", relató el columnista de "A la tarde".



Y aseguró que para él su distancia había dejado de ser un problema: "Yo nunca naturalicé una pelea con él. Lo que se vio en cámara fue un cambio de pareceres. Nosotros en la vida siempre nos tiramos fruta fuera del aire. Lo que fue una pelea para él, para mí no lo fue. Él tenía algo no resuelto, pero yo tenía todo resuelto".



Pero cuando le preguntaron si estaba dispuesto a volver a trabajar con quien durante gran parte de su vida consideró su "hermano", fue contundente: "Hablé y no creo que se dé. Lo quiero así. Probé y funcionó un montón de tiempo, pero la consecuencia del después a mí me costó mucho".