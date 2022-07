Cacho Fontana murió sin que pudieran decirle que su ex esposa había fallecido

Nuestras condolencias a familiares y amistades del locutor, conductor y animador Jorge "Cacho" Fontana, abrazándolos en este duro momento. Fue un importante referente de los medios de comunicación del país, conductor de recordados programas como "Odol pregunta" y "Videoshow". pic.twitter.com/VT8Cuz0uyz — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 5, 2022

La historia de amor de “Cacho” con la mujer que marcó su vida

Lamentamos el fallecimiento de la modelo y actriz Liliana Caldini. Fue una de las figuras más populares de la publicidad en los años ´70. Trabajó en televisión, cine, teatro y radio. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este duro momento. pic.twitter.com/G3OC7y4JfX — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 4, 2022

, el histórico presentador de radio, cuyo nombre real era Norberto Palese. Con apenas un día de diferencia, las gemelas Ludmila y Antonella (43) perdieron a sus padres.Afectada por el duro momento de su familia, Antonella aseguró en diálogo con los medios que no puede creer lo que ocurrió y sostuvo: “”. Además, aclaró: “No sé cuándo, dónde ni cómo. Estoy haciendo todo esto con mi hermana”.. Por otra parte, aseguró que están “destruidos” y“Ellos son lo mejor que me pasó en mi vida. Son mis edecanes y mis motores. Cuando decaigo, están mis nietos. Están en mi mente y en mi corazón.”, expresó hace un año Caldini en una entrevista con la revista Hola! hablar de su rol de abuela.Su imagen podía verse en las tapas de las revistas al protagonizar la publicidad de los Cigarrillos Chesterfield. La modelo también incursionó en el cine y la televisión, y en 1969 participó de “Los Campanelli” y al año siguiente protagonizó “El extraño de pelo largo”, la película de culto que narra los orígenes del rock argentino.Los rumores de romance comenzaron a circular y ellos lo fueron desmintiendo. Fontana le contó que viajaba a Italia para transmitir el Festival de San Remo para Canal 13, y ella aseguró que se iba a Mar del Plata con sus amigos. Días después, Cacho recibió una llamada por teléfono y escuchó la voz de Liliana contándole sus ganas de verlo. Unos meses después fue una periodista, Valentina, quién confirmó el romance. “Cacho Fontana y Liliana Caldini se casaron en Italia” reveló y la noticia generó un revuelo para la época ya que ambos se llevaban 20 años de diferencia.El locutor nacional confirmó el romance, “Sí, estamos de novios” aseguró. Tan enamorada estaba Liliana que al poco tiempo dejó su profesión para convertirse en su productora. “Dejo la profesión. No tengo vocación. Soy la mujer de Cacho y quiero resguardar nuestra intimidad como algo sagrado. Tuvimos que pelear mucho por esto y ahora tenemos que defenderlo” expresó ella.. “Voy a ser padre dentro de unos meses. Estoy loco de contento y tengo ganas de que sea un varón” aseguró el locutor, pero nueve meses después la pareja dio a luz a las gemelas Antonella y Ludmila.Pasaron 12 años y L“Voy a cumplir 50, estoy en crisis profesional. Liliana tiene 30 y las mujeres de esa edad también entran en crisis” reveló Fontana ante su escandalosa separación.Pasaron los años, las gemelas crecieron y la relación entre Cacho y Liliana fue mejorando.“Costó que la gente aceptara mi relación con Liliana. Tardamos como cuatro años en mostrarnos en público. Para muchos yo era un viejo verde, cansado, con mucha guita, que buscaba una chica joven para divertirse. Hoy esa historia sería el cuento de Caperucita. Ella está en Miami y tenemos un muy buen vínculo” expresó la leyenda de los medios argentinos en una entrevista.. Y después con los dos nietos ni te digo” aseguró la ex modelo en una entrevista periodística, el año pasado.