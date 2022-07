El “adiós” a un grande: la despedida de los famosos para Cacho Fontana

Con la muerte de Cacho Fontana se termina una época para la radiofonía y la televisión argentinas marcada por la impronta inconfundible del locutor y conductor. Fontana tenía 90 años y falleció este martes 5 de julio, y por esas cosas del destino, un día después de que muriera su ex esposa y madre de sus hijas, Liliana Caldini.Conmovida por la noticia, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, expresó en declaraciones a TN: "Trabajar con Cacho fue una experiencia maravillosa".La periodista recordó cómo fue su encuentro: "Me dio mucha pena, tuvimos una relación muy buena. Trabajar con él fue una aventura maravillosa. Yo era movilera de Canal 7 y me vinieron a decir que me llamaba Cacho, no lo podía creer. Nos hicimos muy amigos, fue muy impresionante. Constantemente, tenía muy buenas iniciativas, una fluidez para la información", dijo.Y agregó: "Lo entrevisté hace un año y medio y lo noté lúcido, con sentido del humor. Le encantaba los desafíos"."Lo que me atrajo de Cacho fue su voz, el tono, como la manejaba. Tenia un humor, ese Cacho me compró. El que informaba y divertía", sumó a modo de homenaje.Y agregó un dato que no deja de llamar la atención; la triste coincidencia de su muerte con la de su ex mujer, Liliana Caldini, ocurrida un día antes. "El día que murió Liliana pensé inmediatamente en su muerte. Si alguien estuvo al lado de Cacho fue Liliana y la pregunta fue "¿quien le dice a Cacho que murió Liliana?".La locutora Nora Perlé también tuvo palabras emotivas para despedir a su referente y colega: "Era un gran maestro, era una instancia de la locución. Con Antonio Carrizo fueron los dos maestros de la radio. Cada uno con su personalidad, humor, inteligencia privilegiada. Lo que tiene la radio ningún otro medio lo puede igualar, el escuchador es parte. Cacho le dio un sentido a eso",Y esbozó su sensación sobre cómo pudo afectar al locutor la muerte de su ex mujer, Liliana Caldini, un día antes. "Cuando supimos lo de Liliana pensé que lo iba a ultimar a Cacho esta noticia. Que no te quepa la menor duda que para él fue fulminante. Liliana era una muchacha espléndida y vital", aseguró.Su colega y otro inconfundible referente radial, Héctor Larrea, lo recordó así: "Cacho no era un locutor, era un artista. Además de un gran seductor, esa voz era diferente a todos. Era armónica, tenía tonos, calidades, olores diferentes para cada situación, su intuición. Cacho cambió todo para siempre"."Hubo problema de carácter particular que lo perjudicaron mucho. Una pena no contar con Cacho en sus momentos brillantes. Era un gran periodista, tenía un olfato increíble", agregó."Fue gran parte del brillo de la historia de la radio, su nombre quedó para siempre en el público que amaba la radiofonía".El conductor Angel de Brito escribió en su Twitter: ""La voz" se convirtió en leyenda". Y el periodista Guillermo Panizza lo recordó así, luego de una reciente entrevista: "Llegó a los estudios del canal impecable, con traje para la ocasión. Saludó uno a uno a todo el personal que participó en la entrevista. Y compartió anécdotas increíbles. Un grande QEPD".Uno de ellos fue el también conductor Beto Casella: "Se fue Cacho, el inventor de la radio actual. QUEP, querido Cacho Fontana", expresó.La periodista Valeria Schapira escribió: "Morir recordado y querido como Cacho Fontana, dejando un legado de profesionalismo y respeto. Algo que muy pocos pueden".Por su parte, la modelo Luciana Salazar se sumó con un mensaje desde su Twitter: "QEPD Cacho Fontana. Se fue un grande".El ex Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto tuvo palabras de reconocimiento para el locutor: "Cuando yo era un niño había personas que estaban cambiando los medios de comunicación. Sus voces son el sonido de mi infancia. Cacho Fontana fue uno de ellos. Que descanse en paz".También se sumó a la despedida el comediante uruguayo Pichu Straneo quien publicó en su cuenta de Twitter, un recuerdo emotivo con Cacho. "Se fue un gigante, un referente de la muchos, un pionero. Yo tuve la suerte de conocerlo y tener un paso de comedia con é. QEPD Cacho Fontana, único e inigualable".