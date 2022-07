Para Rocío Marengo “antes esra un sueño” casarse, pero ahora “ni cerca”

A través de una pregunta que le hizo uno de sus seguidores, expuso lo que muchos interpretaron como una confirmación de su separación de Eduardo Fort.“¿Te vas a casar?”, le preguntó uno de sus seguidores. La propuesta de boda fue organizada hace un tiempo por el hermano de Ricardo Fort, y se dio durante una cena familiar a principios de junio. Felipe y Marta Fort también estuvieron presentes.“Por ahora no. Ni cerca. Antes era un sueño, pero mi última relación me sacó las ganas de todo”, respondió.Lo cierto es que la propuesta llegó inmediatamente después de que la mediática confirmara que tenía planes de tener un hijo sola, y que su primer intento había fallado. Consultada sobre el rol de Eduardo en su futura maternidad, destacó que estaría “al pie del cañón”: “Obviamente, a su forma, porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”.“Mi deseo es ser mamá y no atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor. Quiero seguir siendo libre. No sé si suena bien, pero es lo que siento. Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Quiero ser mamá, criarlo, que sea mi descendencia, que reciba mi herencia”, explicó Rocío Marengo en defensa de su deseo.Dos meses después de sus primeras declaraciones al respecto, compartió en sus redes sociales que el tratamiento no funcionó. A pesar de la tristeza que sintió, reflexionó sobre las emociones que se le despertaron en este camino hacia la maternidad.“Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo, no hay que bajar los brazos”, indicó.Y cerró: ”Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón. Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. ¡Todo mi amor para ustedes!”, concluyó.