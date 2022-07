Maluma usó peluca para pasar desapercibido, pero fue descubierto por sus fans

Maluma es una estrella muy conocida, con fanáticos alrededor de todo el mundo. El intérprete de éxitos como Borró cassette, Felices los 4 y Hawái ha protagonizado un momento divertido, en el cual se apareció en un shopping con una peluca azul y unos lentes de sol con el objetivo de pasar desapercibido. Pero su presencia deslumbró en el establecimiento, lo que generó que los fanáticos lo reconozcan fácilmente.El artista estaba de paso por California para un compromiso empresarial, ya que lanzó una colección de ropa diseñada por él mismo para la cadena Macy’s, pero también para poder descansar un poco. ¿El problema? El obstáculo principal para tomar aire eran sus fans. Para ello, decidió usar una peluca estilo afro, accesorio con el que bromeó cantando La negra tiene tumbao, uno de los éxitos de Celia Cruz; y luego usó una de pelo liso, pero de color azul, sobre la cual opinó que se parecía a Marco Antonio Solis.Una vez llegado al establecimiento, el cantante comenzó a mirar algunos productos cuando se dio cuenta que tenía a varios fanáticos en la puerta. En efecto, su plan había fallado. Los jóvenes se encontraban con sus teléfonos celulares tomándole fotos y videos, por lo cual tuvo que salir y quitarse el disfraz para que conozcan al verdadero Maluma.Este video fue compartido por el propio artista en su perfil de Instagram, el cual recibió más de un millón de visualizaciones y alrededor de tres mil comentarios (muchos de ellos, burlándose de su llamativo atuendo, entre los cuales mencionaron que “ese rostro es difícil de esconder” por más que se ponga una peluca).La nueva colección del cantante se llama “Royalty by Maluma”, donde diseñó ropa de verano. “Para mí fue especial porque tuve la oportunidad de diseñar trajes de baño para mujeres; una experiencia que fue completamente memorable e inspiradora”, expresó al respecto.Además, recientemente lanzó “The love and sex tape”, un trabajo discográfico que incluye ocho canciones (con colaboraciones junto a Chencho Corleone, Feid, Arcangel, De La Ghetto, entre otros).Pero sus proyectos musicales no han acabado con el estreno de este álbum, ya que hace poco compartió una publicación en sus redes sociales que decía “Guarden esta foto”, la cual viene acompañada de una imagen del reggaetonero junto a Adam Levine, lo que se traduce en una posible colaboración.