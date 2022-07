Tras “faltazo” a su programa, Flor de la V mostró fotos de su salida dominguera

El viernes, Flor de la V se ausentó de Intrusos y la producción tuvo que buscar un reemplazo de urgencia. De esta manera, Luis Ventura ocupó la silla de la conductora y llevó a cabo el programa de espectáculos emitido por la pantalla de América.Habiendo pasado unas horas de la emisión, Flor de la V decidió contar los motivos de su ausencia: “Me levanté con un estado gripal tremendo, con muchísimo dolor de cabeza, con muchísima fatiga corporal y no tenía fuerzas para hacer el programa. Por ese motivo hablé con el canal, con mis productores, y me dijeron que me podía quedar, tomar el día para descansar y volver el lunes con toda la fuerza y la energía”.Y este domingo, Flor se mostró recuperada, al realizar dos posteos en Instagram: En uno de ellos puso dos fotos en las cuales se la ve caminando y en el restante varias imágenes agradeciendo a un restaurante de carnes asadas de Buenos Aires, donde disfrutó de un “almuerzo familiar”.