Esmeralda Mitre protagonizó un accidente y dio detalles del mismo

ALERTA: Se accidentó ESMERALDA MITRE en San Antonio de Areco. La actriz conducía un automóvil Suran blanco que impactó contra un Peugeot sobre el puente de RP 41 y RN 8.

No hubo lesionados de gravedad pero preventivamente fueron derivados al Hospital. Ampliaremos. @LANACION pic.twitter.com/sXBVQ11ltd — Areco Alerta (@ArecoAlerta) July 3, 2022

Este domingo, Esmeralda Mitre sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de San Antonio de Areco. Según trascendió, la actriz conducía su auto cuando impactó con otro vehículo sobre el puente de la ruta provincial 41 y ruta nacional 8.Fue en una rotonda que, según su versión, “está mal hecha”. Fue ella misma la encargada de explicar lo sucedido en diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, los conductores de El Run Run del Espectáculo, por la pantalla de Crónica TV.“Estoy muy bien. Fue un choque en la ruta 8 y la 41. No le pasó nada grave a nadie. Yo venía por la ruta 41 y me embistió un auto que salía de una rotonda que está mal hecha, donde también hubo un muerto hace dos semanas”, explicó vía telefónica. “No me hicieron ningún estudio porque no me pasó nada”, comentó cuando le preguntaron si había sufrido lesiones.Según trascendió, la ex Cantando 2020 manejaba un Suran que impactó contra un Peugeot. La descendiente de Bartolomé Mitre también habló con TN Show: “Yo conducía por el carril derecho de la ruta 41 cuando se me cruzó un auto. La persona que me embistió entraba por el acceso de la autovía 8″, contó.Aseguró que a los pasajeros del otro vehículo tampoco les pasó nada. “Una gran desgracia con suerte”, aseguró Esmeralda Mitre en la entrevista. “La verdad es que gracias a Dios la saqué barata, pero fue o podría haber sido muy peligroso”, expresó tras el accidente.