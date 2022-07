Shakira se “vengó” de Piqué y se mostró acompañada: “La pasa bomba”

Si bien Shakira y Gerard Piqué todavía no contaron qué fue lo que los llevó a separarse hace poco más de un mes, mucho se dijo de su relación. Uno de los rumores más fuertes habla de una supuesta infidelidad por parte del futbolista.Sin embargo, ahora vieron a la cantante colombiana muy contenta practicando surf, pero con una buena compañía. No solo fue a las aguas españolas de Cantabria junto a sus hijos Sasha y Milán, sino que tomó unas clases con un instructor “muy seductor”.Quien dio a conocer la noticia fue un blog de espectáculos, Hollywood News. “Encontraron a Shakira con un amigo muy apuesto y su hijo después de separarse de Piqué. ¡Claramente la está pasando bomba!”, informaron al publicar las fotos de la cantante con un joven instructor. Esto provocó furor por parte de sus fans de todo el mundo que tanto la apoyan en este momento difícil.Es que Shakira no solo tiene que lidiar con su ex, sino también con el entorno de Gerard Piqué. En los últimos días, los medios españoles contaron que los amigos del futbolista le pusieron un apodo muy cruel.A la artista le dirían “La Patrona” porque aparentemente ella era muy controladora de su marido. Además, la criticaron por su fuerte carácter. Sin embargo, muchos salieron a bancarla en las redes sociales y destacaron que ella “fue demasiado para él”.Con esta salida, Shakira intenta cambiar su cara y su imagen. Desde la ruptura trascendieron fotos donde se la vio muy triste y deprimida manejando su auto.Todo el furor que se generó por sus problemas privados causó locura por parte de los fans. Un hombre le pintó el frente de la casa y le escribió: “He venido por tí, mi amor”, “Estoy listo para casarme contigo ahora”, “Te quiero, mujer bonita”.