Ricky Martin y un duro mensaje ante polémica por el beso lésbico en Lightyear

Desde su estreno, Lightyear -la precuela de Toy Story- dio que hablar, pero no por la nostalgia que despierta en los fanáticos de la saga, sino porque en más de diez países fue prohibida por un beso entre dos personajes femeninos.Esto generó revuelo en las redes sociales, donde hubo usuarios que se manifestaron a favor y otros en contra y el artista Ricky Martin no dudó en dar su opinión."Esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver ´Lightyear´, póngale documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética", manifestó el artista puertorriqueño a través de sus historias de Instagram.En tanto, Chris Evans -quien le da la voz al héroe espacial, señaló que la película muestra los avances en materia de inclusión social y fue contundente al referirse a los detractores: "La verdad es que esas personas son idiotas".Desde que estalló la polémica, Disney y Pixar decidieron con firmeza no modificar la cinta dirigida por Angus MacLange."Nosotros en Pixar hemos sido testigos de cómo bellas historias, llenas de personajes diversos regresan de la revisión corporativa de Disney en una versión reducida a las migajas de lo que fueron", indicaron.Y a pesar de que no formó parte del proyecto audiovisual, Ricky Martin no dudó en involucrarse, ya que desde que en 2010 contó abiertamente que es gay, se mostró muy comprometido con los derechos de la comunidad LGBTIQ+.Además, se metió de lleno en la problemática que atraviesan las mujeres de Estados Unidos a raíz de la derogación del derecho constitucional al aborto."Las zonas horarias son una locura. En Australia son las 9 pm. En Roma es la 1 am. Y en América es 1942 donde las minorías y las mujeres todavía están controladas por viejos hombres blancos", expresó con ironía.Y continuó: "Si van a sostener que rezar en las escuelas es parte de un ´discurso protegido´, entonces los niños que hablan de sus padres del mismo sexo también".