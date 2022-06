Amalia Granata arremetió contra L-Gante y él le contestó sin nombrarla

Amalia Granata no tuvo filtro al opinar sobre la placa que le dieron al joven artista de cumbia 420, L-Gante. Días atrás, el intérprete de Tinty Nasty había publicado la noticia en sus redes sociales: “Gran detalle que veo siempre acá, en mi casa”, mencionaba mientras filmaba el reconocimiento que tiene la siguiente leyenda: “La empresa Deco Color SRL otorga esta mención a L-Gante en reconocimiento al esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”.



Bajo este contexto, la diputada provincial explotó tras la noticia. “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra artista!”.



“Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mí son emergentes de una sociedad en decadencia”, agregó contundente.



Quien también sumó una opinión fue Mariana Brey, periodista que conforma el equipo del programa de radio liderado por Marcelo Polino. A favor del músico, recalcó que el arte es “subjetivo”, hecho que molestó a Granata.



Al respecto, L-Gante subió una selfie a su historia de Instagram y escribió: “Gente, yo estoy en España. Al menos esta semana no me enfoco en atender lo que hablan de mí los dinosaurios de la televisión”. Hace poco, el artista participó del evento más grande de la música urbana en Europa, el cual tuvo lugar el 25 de junio y contó con destacados cantantes en el rubro como Anuel AA, Bryant Myers, Noriel, Farina, entre otros.



No es el único reconocimiento que ha obtenido a lo largo de su breve carrera, ya que el cantante acaba de recibir galardones de doble platino, platino y oro por parte del sello discográfico Universal Argentina por sus singles Pistola, Tinty Nasty, Malianteo, Titubeo y Uno más uno.