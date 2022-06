Emma Roberts se une al elenco de Madame Web

Emma Roberts se suma al reparto de Madame Web, lo nuevo de Marvel Studios y Sony Pictures, adaptado del cómic The Amazing Spider-Man # 210 (noviembre de 1980), cuyo personaje fue creado por el escritor Denny O'Neil y el artista John Romita, Jr.De momento el papel de la popular actriz es desconocido. Pero lo que sí es oficial es que debutará en el cine de superhéroes con este personaje, al igual que Dakota Johnson (protagonista de la cinta) y la estrella de Euphoria, Sydney Sweeney. Al reparto también se suman Celeste O'Connor (Ghostbusters: el legado), Isabela Merced (Dora y la ciudad perdida) y Tahar Rahim (La serpiente).Quien ya tiene experiencia con este universo es su cineasta, S.J. Clarkson, debido a que fue productora en Jessica Jones, serie basada en el personaje de Marvel del mismo nombre. En cuanto al guion, lo firman Matt Sazama y Burk Sharpless ("Morbius").Madame Web es uno de los próximos grandes estrenos de Sony, el cual intentará expandir lo máximo posible el universo de Spider-Man. Esto ya lo vimos anteriormente en los lanzamientos de Venom (2018) y Venom: Carnage liberado (2021), con Tom Hardy en la piel de simbionte; también con Morbius (2022), que contó con Jared Leto como el vampiro viviente.Próximamente, además de Madame Web, seguirán expandiendo el universo con dos personajes que conforman la galería de villanos del arácnido: Kraven el cazador, cinta protagonizada por Aaron Taylor-Jonson (Avengers: Age of Ultron y Kick-Ass), y El muerto, película cuyo reparto será encabezado por el cantante Bad Bunny.También seguirán apostando a la versión animada con Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) y su esperada secuela, Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023).Todas estas películas de Sony no forman parte del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), conocido por ser el conjunto de películas y series interconectadas entre sí; a excepción de la trilogía de Tom Holland y ahora, las de Tobey Maguire y Andrew Garfield, algo que cambió con el estreno de Spider-Man: No Way Home.La identidad secreta de este personaje es Cassandra Webb y aparece por primera vez en el volumen 210 del cómic The Amazing Spider-Man. Esta mujer es una mutante precognitiva y clarividente que se suma a este universo para ayudar al arácnido a encontrar a una víctima de secuestro. Además, suele ser representada como una anciana conectada a un sistema de soporte vital, como una especie de telaraña.De momento, se desconoce si Dakota encarnará a un personaje de la tercera edad o si será la joven Julia Carpenter (personaje que también es conocido por ser una de las Spider-Woman en los cómics), quien obtiene la posta como la nueva Madame Web.Se prevé que esta película llegue a los cines el 7 de julio de 2023.