La confirmación de Chechu Bonelli: le “explota el corazón” de alegría

Chechu Bonelli será mamá por tercera vez junto al ex futbolista Daría Cvitanich. La modelo y conductora de televisión formó una familia con el delantero allá por el año 2014, con quien tiene dos hijas: Lupe y Carmela.La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de Chechu, quien, compartió un video que muestra el desarrollo de los primeros meses del embarazo, desde cuando se realiza el test que da positivo, pasando por cuando le cuenta a sus hijas hasta el presente de mucha ansiedad por el nacimiento del o la pequeña.En el posteo realizado por Chechu Bonelli para anunciar su embarazo, la modelo y conductora de televisión contó el mal momento que vivió al contagiarse de covid una semana luego de saber que sería mamá nuevamente.“Hace un tiempito nos enteramos junto a @darictaok que íbamos a convertirnos en papás nuevamente. La noticia nos puso así de felices pero a la semana de enterarnos me agarro COVID y ahí empecé a sentirme muy muy mal” comenzaba relatando Chechu a sus seguidores.“Se mezclaron las sensaciones del covid con las del embarazo y les confieso que no la pase nada bien! Si tenía miedos? Claro que si! Pero siempre trate de confiar en los médicos y en Dios” continuaba expresando la modelo y conductora de televisión, quien finalmente contó:“Luego de que todo empezaba acomodarse un poquito más, las nenas se enfermaron y luego yo caí con bronquitis! Y después también le agarró a carme! Los inviernos son duros!!! Pero aquí estamos! Felices de poder compartir con ustedes que se agranda la familia CVITANICH BONELLI”.