Ahora vinculan a Luciana Salazar con la máxima figura de River Plate

Desde que Luciana Salazar terminó su escandalosa relación con Martín Redrado, con quien se encuentra en medio de una batalla legal, se le adjudicaron varios romances con reconocidos hombres argentinos.Hace tan solo unos días en el programa televisivo " Socios del Espectáculo", aseguraron que la ex participante de "ShowMatch: La Academia" estaba viviendo un candente amorío con Nicolás González, jugador de la Selección Argentina de Fútbol.Sin embargo, parece que la rubia tendría un romance con un famoso futbolista del plantel de River Plate e integrante de la Selección Argentina: Julián Álvarez."El nuevo amor futbolero de Luciana Salazar confirmadísimo es Julián Álvarez. Ya fue mucho a su casa, todos los vecinos del edificio lo vieron un montón, a ella se la vio en el palco de River, lo fue a ver a él. Él le dedicó dos goles del partido anterior. Es un amor. Dicen que es re atento y le regala bombones", contó Paula Varela en el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.Además, a través de su cuenta personal de Twitter, la panelista explicó el vínculo que mantienen la modelo y el futbolista: "¡Chicos, Luciana Salazar y Julián Álvarez la están pasando bien! ¡Se están conociendo y ambos son solteros, no le deben nada a nadie! ¡Nunca dije novios! ¿Se entiende la diferencia no!?".