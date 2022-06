El influencer Santi Maratea organizó su fiesta de cumpleaños pero no fue

Santi Maratea cumplió 30 años y decidió festejarlo de una manera muy inusual. El influencer conocido por sus grandes colectas para diferentes causas eligió organizar una gran fiesta que terminó convirtiéndose en una obra de arte. Al menos, según sus palabras. El concepto de la obra era: "Si fuera tu cumple no hubieras venido".



Fiel al cartel con aquella frase que recibía a los 500 invitados en el Polo Cultural Saldías, Maratea no asistió a su propia fiesta de cumpleaños, aunque si encontraba en una locación cercana con su grupo más íntimo ante cualquier eventualidad que pudiera suceder en la fiesta.



Los invitados, entre los cuales hubo varias caras conocidas de Internet, pudieron disfrutar de barra libre acompañados por la música de la Fiesta Bresh, contratada por el influencer para hacer explotar el evento.



También hubo cámaras analógicas con las que se podían sacar fotos. A la salida de la fiesta, ningún invitado se fue sin su souenir.



Y el regalo de Maratea a sus invitados fue tan particular como la misma fiesta.



Luego de la fiesta, algunos de sus seguidores quisieron comprarle un regalo por lo que el influencer inició una nueva colecta con el fin de darse un presente, aunque según sus propias palabras, el único regalo que quiere es que le paguen las tarjetas.