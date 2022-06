Le ofrecieron “seis cifras” en dólares por una noche: qué contestó

Floppy Tesouro contó que le ofrecieron una cifra millonaria a cambio de sexo. En una entrevista íntima con el empresario Mauro Stendel en Miami, la modelo explicó que cuando recibió la propuesta se sintió halagada pero que no la aceptó., afirmó.“Sabés que en Miami todo se sabe, y me contaron que rechazaste una, ¿es verdad?”, le consultó Stendel.“¡Tenés data certera! Es un número que halaga, sinceramente, pero la verdad es que, y creo que cada uno es como es”, respondió Tesouro.“Yo respeto al resto y que cada uno haga lo que sienta, lo que quiera, lo que pueda, pero tengo la suerte de tener la carrera y la familia que quiero, y de haber logrado muchas cosas en mi vida en lo personal y lo laboral, entonces creo que todo eso vale mucho más y duermo tranquila”, agregó la rubia.“Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, yo le agradecí la propuesta y”, contó sobre el momento en que le hicieron la propuesta.Pero ese no fue el único ofrecimiento que recibió a largo de su carrera. “, pero a mí en lo personal me genera rechazo, porque el hecho de que seamos modelos y laburemos con lo físico no les da derecho a sentir que uno es un objeto”, aclaró.”, concluyó sobre el tema.