La tristeza de Rocío Marengo: “No sé si podré” tener un bebé

Algunas semanas atrás, Rocío Marengo comunicó con mucho dolor que el tratamiento al que se sometió para ser madre no funcionó. La ex participante de "MasterChef Celebrity" expresó su profunda tristeza al respecto, aunque agradeció el cariño y buenos deseos que le envió la gente a través de las redes sociales.



Al poco tiempo, la modelo de 42 años y Eduardo Fort, anunciaron que próximamente se van a casar. Luego de muchos escándalos mediáticos e idas y vueltas en la pareja, Rocío y el hermano de Ricardo Fort van a oficializar su romance en el altar.



Entre los miles de mensajes de felicitaciones, muchos quedaron con la duda sobre si Marengo le dará una nueva chance a su deseo de ser mamá. En una ronda de preguntas que hizo en Instagram, varios le hicieron consultas relacionadas con la maternidad.



"¿Vas a tener un bebé?", escribió un usuario y Rocío Marengo le contestó: "No sé si podré".



Asimismo, también hubo preguntas sobre la posibilidad de realizar un nuevo tratamiento para convertirse en madre: "¿Vas a intentar quedar de nuevo embarazada?". "Por ahora, no", indicó también Marengo.

Fuente: Diario Show