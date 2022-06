Edith Hermida: cita a ciegas y detalles sobre su vida íntima

Invitada al programa televisivo Podemos Hablar, Edith Hermida habló de su vida sexual y expuso una situación que vivió con un caballero en una cita a ciegas.Con la consigna “Los que tuvieron una primera cita inolvidable”, la panelista de Bendita TV dijo: “Una vez una amiga me dijo ‘te voy a presentar a alguien, es para vos’. No sé cómo se le ocurrió pensar que era para mi porque al pibe le gustaban las chetas y conmigo nada que ver. Yo tuve una cita y pensé que le había encantado, pero no le encantó nada obviamente porque no volvió a llamar más”.“Otra vez me pasó que salí con uno que me dijeron que era para mi y yo venía con una época de sequía tremenda”, recordó. Luego de eso, Andy Kusnetzoff la interrumpió y le preguntó: "¿Cuánta sequía?". Sin dudar, ella contestó: “Mucho tiempo, años sin estar con nadie. No es tan importante”. Y detalló: “En el año 2007 me acuerdo que no pasó nada. Acá son todos muy sexuales”.También rememoró la cita que tuvo con otro hombre años atrás: “Era un pelmazo que me contó toda su vida sexual con las últimas novias y yo tomé mucho y me pintó el . . . (borrachera) violento. Me dijo “ahora habla vos” y yo le contesté que no le iba a hablar nada. Estuvo hablando tres horas de su vida, vino el mozo nos tuvo que calentar la comida, y me tomé el litro entero de vino. Y le dije que me quería ir a mi casa y que me llevara y me lleve las flores. No pasó nada, ni beso”.