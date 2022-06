Leo Montero recordó fallido romance con Gabi Sabatini: ¿por qué terminaron?

Leo Montero pasó por PH, podemos hablar, y no pudo evitar recordar su breve historia de amor con la mejor tenista argentina de todos los tiempos: Gabriela Sabatini.: un partido de paddle.Ante la consigna “avancen al punto de encuentro los que tuvieron una primera cita inolvidable”, Leo Montero dio un paso al frente. Y si bien primero recordó una salida que no llegó ni a la mitad porque la chica no le gustó y contó que para zafar inventó que su perra Julieta estaba enferma, sus anécdotas más destacadas y divertidas surgieron después a partir de las intervenciones de Andy Kusnetzoff.“¿Julieta quedaba en el auto cuando ibas con Diego Díaz a hacer notas en los boliches?”, recordó en ese momento el conductor del envío. “Sí, exactamente”, asintió Montero, amante de las mascotas y conductor de Pocas pulgas, un programa dedicado al mundo canino. “Julieta, mi perra, la mastín, fue más a Tequila que nosotros porque yo había decidido que no podía seguir rompiéndome las dos cosas: me rompía la camioneta y me rompía el departamento”, recordó, y explicó que esa fue la solución que encontró a sus ganas de seguir saliendo de noche junto a su amigo.“Fuiste muy soltero vos en una época”, continuó Kusnetzoff, y de inmediato el exbasquetbolista responsabilizó a su compañero de andanzas: “Culpa de Diego Díaz”, respondió tajante. Sin embargo, de sus novias anteriores a conocer a su actual mujer, María Laura Tedesco, hablo solo porque Andy le preguntó y porque la figura lo merecía: “¿Usted salió con Sabatini?”, disparó el conductor, y Leo de inmediato se hizo cargo: “Sí, por supuesto”.“Fue un romance más conocido de lo que duró”, repasó con gracia. “Habremos estado 40 días, una cosa así. Ponele 41, y descontá 15 de vacaciones”, continuó en tono de broma, quitando peso a la relación. “Para mi Gaby es un amor, es divina, una persona espectacular, una familia hermosa. Re bien, re divina, re todo. Éramos re chiquitos”, explicó, intentando cerrar el tema. Sin embargo, Andy tenía una pregunta más.“¿Es verdad que vos decís que no funcionó porque perdieron al paddle?”, quiso saber el periodista. “Al paddle perdimos”, reconoció entre risas y si bien le dijeron que era imposible perder con Gaby en el equipo, Montero dio su explicación. “Lo que hacían los hdp era tirarme todas a mí. Jugaba Ova -por Sabatini- y el primo. Todos juegan bien. Yo era el peor de los cuatro”, repasó.La Nación.