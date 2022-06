Mónica Farro ventiló una intimidad sexual con su pareja: “Él hace lo suyo”

Mónica Farro contó cuántas veces al día tiene sexo con su marido, Leandro Herrera.



La pareja, a través de Instagram, contó cómo hacen para mantener la chispa en la pareja, y fue allí cuando manifestaron que son muy sexuales. “Él es muy sexual. Yo lo soy, pero él es más joven”, expresó la rubia, a lo que su marido asintió. “Dormimos desnudos. Tengo a Mónica Farro, desnuda, de espaldas… ¿Cómo hago?”, remarcó Leandro.



La conversación se desvió y fue allí cuando contó el dato que impactó. Mónica Farro dijo que tiene sexo “de lunes a viernes, hasta 3 veces por día”. “Es que tenemos más tiempo. Igual no siempre hay final feliz. Capaz es más para él”, añadió la rubia.



“A veces estoy dormida, y bueno, él hace lo suyo”, agregó. Los seguidores quedaron impactados frente a esta información, y no dejaron de hacerle preguntas a la diva sobre sus gustos en la cama.



Siguiendo con su vida sexual, Mónica Farro también expresó que siente cierta atracción por Jorge Rial. “Hubo una época...Sólo lo conozco de ir al programa. Yo estaba saliendo de una relación complicada, una de las tantas. Cada vez que iba al programa me sentaba al lado. Me seducía todo de él. Hoy me parece un hombre grande. Como hombre grande, me parece atractivo”, indicó.