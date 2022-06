Cande Tinelli y sus "retoques" estéticos: "Me aburre ser siempre igual"

"Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago", explicó ante el planteo de un seguidor de Instagram que quería saber si nunca se sentía conforme con su cuerpo."¿Cuántas rinoplastías tenés hechas? Yo me hice cuatro y no me gusta el resultado nunca", preguntó otro internauta.Y la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino contó que tardó en encontrar a un cirujano que entendiera lo que quería. Además, cuando señalaron que podría estar obsesionada con la "perfección" de su nariz, publicó una foto de Michael Jackson, apelando al humor.A pesar de que no es la primera vez que habla abiertamente sobre el tema, recibió más preguntas sobre las razones por la que se anima a pasar por el quirófano y su última respuesta fue contundente."Mi amor, la vida es corta, me aburre ser siempre igual. Como ya dije: si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de poder cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. De mi cu... un florero. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo", escribió.Semanas atrás, la actual pareja de Coti Sorokin había hecho un fuerte descargo luego de que Instagram le censurara una foto en la que se la veía haciendo topless."Yo sé que esto viene de las mujeres. Me censuran las historias por mostrar medio centímetro de la rayita de una lola", empezó. ."Las denuncias vienen de las minas porque somos unas sacadas.Estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Constantemente recibo mensajes de minas que dicen que estoy toda operada, que mi cara es de plástico, y no sé qué más", agregó.Y se mostró harta de lidiar con este tipo de comentarios: "Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un puto problema en decir que me hice en la cara: la nariz me la hice dos meses, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona".Además, insistió en pedir que dejen a ella y al resto de las personas hacer lo que quieran.NA