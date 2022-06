Sandra Bullock anunció su retiro temporal de la actuación a causa de un síndrome

La actriz se encuentra atravesando el síndrome conocido como burnout o de desgaste profesional, el cual, afecta a la mayoría de los y las trabajadoras y, más en quienes desde muy jóvenes tuvieron que salir al mercado laboral.



“No quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío. Estoy tan ‘quemada’. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé”, anunciaba Bullock, quien continuó expresando:



“El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que posiblemente se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí”.



Además, la actriz y directora de cine sostenía “Quiero estar en casa. Solo quiero estar en casa… Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una cosa”.



Sobre su vuelta a la gran pantalla Bullock afirmó “Si decido retirarme, entonces haré ese anuncio. Un anuncio muy importante que a nadie le importará”.



Qué es el síndrome de desgaste profesional y cómo se manifiesta

El síndrome burnout o síndrome de desgaste profesional, es cuando un trabajador o una trabajadora percibe una diferencia entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral, siendo más habitual en las profesiones de ayuda y de interrelación social.



Los síntomas del síndrome de desgaste profesional son:

- Agotamiento físico y mental generalizado.

- Cambios en el comportamiento que llevan a irritabilidad y endurecimiento del trato con otros.

- Descenso en la productividad laboral y desmotivación.