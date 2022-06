Vincularon a Luciana Salazar con un jugador de la Selección Argentina

Desde que tuvo una relación con Martín Redrado, la vida sentimental de Luciana Salazar permanece oculta de la prensa.Sin embargo, fue Marcelo Polino el que deslizó que su amiga no solo sabe esconder muy bien los romances, sino que ahora estaría saliendo con un jugador de la Selección Argentina. Ella intentó desmentirlo, pero terminó repitiendo su clásico discurso: no va a hablar de su vida privada.Paula Varela contó en Socios del espectáculo (eltrece) que efectivamente el nuevo amor de Luciana Salazar es un futbolista que juega en la Selección Argentina. Todo habría empezado por unos likes que él le habría puesto a ella.“De mi vida privada no voy a decir nada, lo dejé muy en claro todas las veces que me vinieron a preguntar. Igual Poli nunca va a decir nada, nunca va a decir un nombre o algo. Imaginate que es mi familia, tiene códigos”, dijo Luli en un audio, marcando la distancia entre lo mediático y su vida privada.Y agregó: “Por ahora estoy bien, así como estoy en mi vida, bajo llave”. Tras el eterno ida y vuelta con Martín Redrado, en los últimos meses trascendió que habrían llegado a un acuerdo. Uno de los puntos que habría propuesto él, es que la vida sentimental de Luciana permanezca oculta de la prensa.Cuando fue consultada, ella confirmó que no iba a decir nada sobre los acuerdos. En una nota previa hecha por el mismo programa, la mediática señaló que hay “un hombre despechado” y que por eso prefiere llamarse a silencio, haciendo referencia a Redrado.Según la información que brindaron en Socios, el futbolista es soltero y el romance habría empezado hace poco, después de chatear durante varios días con Luciana.Mariana Brey, que es compañera de Polino en la radio, contó que le fueron mencionando los nombres de pila de los jugadores que suelen ser convocados para competir con la casaca argentina y que están solteros. Según la panelista, el conductor cambió la cara cuando apareció el nombre “Nicolás”. Fuente: (Tn)