Felipe Pettinato irá a una clínica especializada en recuperación de adicciones

Luego del trágico incendio en su departamento y en el que murió el médico neurólogo Melchor Rodrigo en mayo pasado, Felipe Pettinato será trasladado a una fundación en Tortuguitas para someterse a un tratamiento que se prolongará por más de dos meses.



Se trata la clínica de recuperación en adicciones Fundación Eira. Según reveló este miércoles Intrusos, el joven que actualmente se encuentra internado en en un centro de salud mental, será derivado para comenzar su rehabilitación de las drogas.



“Creo que es la primera vez que se va a trabajar en su recuperación en serio”, aseguró el panelista Pablo Layus en el programa y explicó que Fundación Eira es un lugar orientado a la recuperación física, psicológica y psiquiátrica del paciente. También informó que "Felipe va estar 60 días internado" y aclaró que durante ese tiempo las personas no pueden realizar ninguna salida y no tienen acceso a celulares.



Luego de terminar el proceso y según la evolución de cada paciente, se les autorizan algunas salidas, pero destacaron que en este caso "hay una causa judicial de por medio" en relación a la investigación que se está llevando a cabo para averiguar las circunstancias que rodearon la muerte de Rodrigo en el departamento de Pettinato.



Por su parte, Marcela Tauro, contó que en 2021, Felipe había averiguado sobre esta fundación, pero en ese momento no había querido internarse. “El contacto lo hizo a través de Analía Franchín, quien tuvo una hermana ahí y dicen que la ayudaron mucho”, expresó la periodista.