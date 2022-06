El padre de Britney Spears presentó una demanda contra su hija

Britney Spears volverá a enfrentarse a su padre en tribunales a pocos días de haberse casado con Sam Asghari debido a que James Spears inició un proceso contra ella por presunta difamación en su contra.



La cantante ya demandó a James Spears por la polémica tutela en la que ella vio cómo su padre le privaba de libertades básicas y la justicia le dio la razón ya que se pudo demostrar la "tutela abusiva" por parte del hombre.



Pero ahora su padre contraataca y la acusa de "arruinar" su nombre y por eso presentó una demanda por difamación, según el portal TMZ.



El abogado de James Spears, Alex Weingarten, manifestó que la artista “sigue publicando contenido en las redes sociales con acusaciones escandalosas acerca de varios asuntos”.



Tras darse a conocer esta información, Matthew Rosengart, representante legal de la cantante, se pronunció al respecto y en entrevista para el medio Page Six señaló: “El señor Spears continúa deshonrándose, especialmente tras estas declaraciones tontas y desacertadas, que están plagadas de errores y falsedades, como él mismo sabe”.



En noviembre del año pasado la cantante pudo liberarse de la tutela de su padre, que duró más de 13 años, tras una dura batalla en tribunales.



Desde hace un tiempo, Britney Spears no tiene relación con su familia y, de hecho, no invitó a nadie a su boda.