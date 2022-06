Aseguran que Alina Moine “se cansó y lo dejó” a Marcelo Gallardo

Un posteo por el Día del Padre de Geraldine Larrosa dedicado a Marcelo Gallardo volvió a sembrar versiones acerca de si el director técnico de River había vuelto con su esposa.



La panelista televisiva Luli Fernández contó que Marcelo Gallardo estaría solo y que Alina Moine lo habría dejado, cansada por no ser oficializada.



“¿Se acuerdan que no sabíamos si Alina había ido a la final de la Champions League? Alina tenía reserva para ir a ver en París la final con Marcelo Gallardo y que fue ella la que dio de baja una semana antes los pasajes y decidió, porque ya tenía esos días pedidos en ESPN, irse a Bariloche”, contó en el programa televisivo Socios del Espectáculo.



“Hace un mes y medio se cansó y ‘chau, chau’. Se terminó”, lanzó, sorprendiendo a todos. “Estaban desde hace más de cuatro años y desde el club me dijeron que él no volvió con Geraldine. Está separado”, contó.



La modelo también profundizó sobre la exesposa del Muñeco: “La situación sigue exactamente igual en su matrimonio con Geraldine Larrosa. El matrimonio está deshecho, roto”, detalló.



“No están divorciados, pero ellos están separados. “La iniciativa del club es que se sigan refiriendo a ella como ‘la mamá de los hijos de Marcelo Gallardo’ y no como su mujer”, concluyó.

Fuente: Ciudad