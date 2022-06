María Becerra está de gira por Europa y aprovechó para recorrer playas

Desde hace algunas semanas, María Becerra está de gira por España. Hace algunos días fue noticia cuando se acercó a un grupo de fanáticos que la esperaban del otro lado del alambrado y sorprendió a todos besando a una fan en la boca. “Postales de un show en España”, escribió junto a la imagen.Pero también se hizo tiempo para visitar algunas de las playas de Cadaqués, un municipio de ese país en donde aprovechó el verano europeo para tomarse varias fotos en bikini. Pero en las últimas horas, la intérprete de “Miénteme” le avisó a sus seguidores que ya le quedaba poco tiempo en tierras ibéricas: “Chau mini vacaciones”, se despidió.En tanto, Becerra también sorprendió en las redes con un curioso ida y vuelta que tuvo con Wanda Nara, que muchos interpretaron como una alianza de ambas contra Eugenia La China Suárez. Es que, luego del affaire que la actriz tuvo con Mauro Icardi, ahora la ex Casi Ángeles disfruta de su incipiente noviazgo con Rusherking, casualmente el ex de la artista. Pero lo cierto es que, lejos de nombrar a Eugenia, Wanda solo se limitó a compartir una story posando en malla con el tema “Marte”, que María hizo junto a Sofía Reyes. Al verla, Becerra no dudó en elogiar su belleza: “¿Queee?”, le respondió a la mediática. Y generó la inmediata reacción de la mayor de las Nara: “Nenita. Dilo María”, le contestó junto a emojis de corazones y una bandera de Argentina.