Topa dio detalles de su familia y contó por qué tardó en contar que son dos papá

En diciembre del año pasado Topa abrió su corazón y contó que estaba en pareja con un hombre y que habían sido los dos los que decidieron ser padres de Mitai, a quien tuvieron por vientre subrogado. "Yo estoy en pareja hace muchos años ya y los dos somos los papás de Mitai. Fuimos juntos a los Estados Unidos a subrogar, fue un tratamiento largo pero estamos felices de poder expandir nuestro amor", aseguró en ese momento en una entrevista con Luis Novaresio.Unos meses más tarde, el animador infantil reveló por qué le costó tanto hablar de su relación. "No es que no me atrevía a decirlo, uno viene con las generaciones de no poder contarlo, de mantener todo eso en la privacidad, del miedo a perder el trabajo", expresó en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina."También trabajaba en Disney y no podía decirlo. Pero hoy las cosas cambiaron tanto que para mí es un orgullo ahora mostrar mi familia y Mitai es muy feliz con sus dos papás", aseguró.Sobre su hija, Topa consideró que "trato de preservarla, pero creo que en cualquier momento me pide mostrarse porque está terrible".Además, se refirió a su situación laboral: "Estar con Mitai fue un parate muy grande en mi trabajo, recién ahora estamos retomando el tiempo de trabajo. Estoy armando un volver a empezar en muchas cosas, pero sin dejar de disfrutar con Mitai".Este domingo Topa hizo un conmovedor posteo del día del padre: "Nada más lindo que compartir el día del Padre con vos Mitai. Gracias por enseñarme día a día a ser mejor papá y persona. Es increíble lo que uno aprende y sobre todo recuerda, y en el recuerdo aparecen miles de imágenes de lo que uno vivió con su papá. Gracias a mi papá por darme las alas y herramientas para volar! Ser libre y feliz. Es hermoso tenerte cerquita y que disfrutes a tu nieta. Feliz día para todos los papás del mundo", escribió.